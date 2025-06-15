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Kazanın Anı Kask Kamerasında Görüntülendi

KAZA ANINI KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bir motosiklet ile otomobil arasında gerçekleşen kaza, kask kamerasına yansıdı. Olay, ilçenin Melik Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zeynep Asel K, dönüş yapmak isteyen bir otomobille çarpıştı. Kazada kimsenin yaralanmadığı bildiriliyor. Motosikletin kask kamerası, kaza anını kaydetti.

Zeynep Asel’in Açıkladıkları

Zeynep Asel, iki yıldır motosiklet kullandığını, Batman’da çalıştığını ve Diyarbakır’da tatil için bulunduğunu ifade etti. Kaza esnasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ağabey dönüşünü almak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım, ama duramadım. Arabayla çarpıştığımızda kaputun üstüne düştüm. 1-2 saniye kendime gelmeye çalıştım. O anki şok ile ağabeye sinirle bağırdım. Kendisinden özür de diliyorum. Şikayetçi olmadım, o da şikayetçi olmadı. Konuyu bu şekilde kapattık. Bizim için üzücü, ama acı bir tecrübe oldu.”

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