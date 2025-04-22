Kazanın ardından alkollü sürücü tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen bir kazada 21 yaşındaki stajyer itfaiyeci Ercüment Murat Solmaz hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Küçükkarasu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İtfaiyesinde staj yapan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi Ercüment Murat Solmaz, kız arkadaşının yanına gitmek amacıyla Kocaali yönünde 06 FDM 778 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Bu sırada, H.B. (38) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Solmaz’a çarptı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Solmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için jandarma ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde yapılan kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemeleri neticesinde kaçan otomobilin tespitini gerçekleştirdi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesindeki saklandığı evde, kaza ile ilgili araca sahip olan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan sürücünün, 156 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

CENAZE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Ercüment Murat Solmaz’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ankara’ya gönderildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.