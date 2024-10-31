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“Kazanın Ardından Muhammed’den Üzücü Haber”

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KAZA FECİ SONUÇLAR DOĞURDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi’nde gerçekleşti. Okuldan aldığı oğlu Muhammed ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı’ya, Bağlar Belediyesi’ne ait K.Ç. yönetimindeki 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu kamyonun altında kalarak sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Çevredekiler, Muhammed’i otomobille hastaneye götürdü. Fakat kaza alanına gelen sağlık ekipleri, Mizgin Aktarlı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Aktarlı, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı’nda defnedildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü K.Ç.’nin emniyetteki soruşturma süreci devam ediyor.

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