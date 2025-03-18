Haberler

Kazanın Ardından Sürücüleri Vatandaşlar Ayırdı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 3 aracın bulunduğu zincirleme bir kaza meydana geldi. Neyse ki bu kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Sürücüler arasındaki tartışma ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından önlendi. Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alanya yönünde seyir halinde olan 07 BGV 738 plakalı Peugeot marka aracın sürücüsü Hasan Ç., hızla sağ tarafından geçmeye çalışan Abdurrahman K. ile hareket eden 07 BBP 568 plakalı Volkswagen kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada, Hasan Ç.’nin aracı sol aynası ile kamyonete çarparken, aynı yolda ilerleyen Arif A. tarafından kullanılan 07 BOR 132 plakalı Mercedes marka araç, 07 BGV 738 plakalı araca arkadan çarptı.

TARTIŞMA VE MADDİ HASAR

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza, şans eseri yaralanmalara neden olmadan maddi hasara yol açtı. Kazanın hemen ardından araç sürücüleri arasında başlayan kısa süreli tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılarak kavganın büyümesi önlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Üzgünüm, lütfen başlık verin. Size yardımcı olabilmem için başlığa ihtiyacım var

Çankırı'daki bir fabrikada çalışan işçiler, zam talep ettikten sonra gerekçesiz işten çıkarıldığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Haberler

Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

Uşak'ta açılan 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi, 17-20 Mart tarihleri arasında 120 fotoğrafla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.