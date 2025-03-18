Kazanın Ardından Sürücüleri Vatandaşlar Ayırdı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 3 aracın bulunduğu zincirleme bir kaza meydana geldi. Neyse ki bu kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Sürücüler arasındaki tartışma ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından önlendi. Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alanya yönünde seyir halinde olan 07 BGV 738 plakalı Peugeot marka aracın sürücüsü Hasan Ç., hızla sağ tarafından geçmeye çalışan Abdurrahman K. ile hareket eden 07 BBP 568 plakalı Volkswagen kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada, Hasan Ç.’nin aracı sol aynası ile kamyonete çarparken, aynı yolda ilerleyen Arif A. tarafından kullanılan 07 BOR 132 plakalı Mercedes marka araç, 07 BGV 738 plakalı araca arkadan çarptı.

TARTIŞMA VE MADDİ HASAR

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza, şans eseri yaralanmalara neden olmadan maddi hasara yol açtı. Kazanın hemen ardından araç sürücüleri arasında başlayan kısa süreli tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılarak kavganın büyümesi önlendi.