Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı. Hasan Kasımoğlu (35), önceki gün aracını araç muayene istasyonuna götürdükten sonra yolun karşısına geçerken, Mikail Ö.’nin kullandığı 34 BHY 210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kasımoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Kasımoğlu’nun yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla hava fırlama anı görüntülendi. Kazanın hemen akabinde gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Kasımoğlu’nun AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı olduğu bilgisi de dikkat çekti.