Kazanın İnceleme Raporu Açıklandı

KAZA İNCELEME RAPORU AÇIKLANDI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü bir kamyonun, otobüs ve otomobil ile karıştığı kazanın inceleme raporu yayınlandı. Yapılan araştırmalara göre, kamyonun tonaj aşımında bulunmadığı ve kaza yerinde ile geçiş yolundaki kameraların brandalı olduğu tespit edildi. Bu araca son 2 yılda ehliyetsiz, muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan ceza uygulandığı biliniyor.

KAZA DETAYLARI

Kaza, dün saat 13.00 civarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale yönüne giden 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsü Oktay Batır’ın kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun içerisindeki tomruklar yola savruldu. Bu sırada, Ezine yönüne seyreden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferi yapan 17 AHT 624 plakalı Truva Turizm otobüsü tomruklara çarptı ve savrularak şarampole girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 24 kişi arasında 3’nin durumu ağırdı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ve otobüs yolcuları Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey (62) defnedildi. Oktay Batır Mersin’de, Samettin Kayatekin Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut İstanbul’un Esenler ilçesinde, Aynur Kocabey ise Tekirdağ’da öğle saatlerinde toprağa verildi. Diğer ölenlerin cenazelerinin de farklı şehirlerde gömüleceği bildirildi.

CERAHİ TEDAVİ VE DURUMLAR

Kazadan etkilenen 21 kişi arasından 15’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Halen tedavisi süren 6 yaralıdan 3’ünün yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi.

Kaza ilgili inceleme raporuna göre, kamyon sürücüsü Oktay Batır’ın Bayramiç’in Aladağ mevkisinde bulunan Orman İşletme Şefliği’nden 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Araçta jimnastik halinde ve tonaj aşımı olmadığı saptandı.

ÖNCEKİ CEZALAR

Rapor ayrıca, 33 ANK 274 plakalı kamyona, geçmişte çeşitli sebeplerle ceza kesildiğini ortaya koydu. Bu cezalar arasında ‘Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek’ ve ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’ gibi maddeler bulunuyor. Kamyon sürücüsünün daha önce de ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanma suçları nedeniyle ceza aldığı ifade edildi. Diğer yandan, Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsünün geçmişinde herhangi bir ceza kaydı bulunmuyor.