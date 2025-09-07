Haberler

Kazanın Nedeni Kırılan Kablo

ÖLÜMLÜ KAZA NEDENİ ARAŞTIRILDI

Lizbon, 7 Eylül — Portekiz’in başkenti Lizbon’da meydana gelen Gloria Füniküleri kazasında, 16 kişinin hayatını kaybetmesi ve 22 kişinin yaralanmasına yol açan olayın, kopan bir çelik kablo nedeniyle oluştuğu bildiriliyor. Hava ve Demiryolu Kazalarının Önlenmesi ve Soruşturulması Ofisi, kablonun bir numaralı kabin içindeki gizli sabitleme noktasından koptuğunu açıkladı.

KONTROL KUSURU TESPİT EDİLEMEDİ

O gün erken saatlerde gerçekleştirilen rutin görsel kontrollerde bu kusurun tespit edilemediği ifade ediliyor. Operatör, pnömatik ve manuel frenleri devreye sokmasına rağmen, dengeleme kablosundaki arıza nedeniyle sistemin tasarım gereği vagonları durduramadığı aktarılıyor. Araştırmacılar, acil durum mekanizmasının elektriği kestiğini ve frenleri devreye soktuğunu ancak her vagonda amaçlandığı gibi çalışmamış olabileceğini belirtiyor.

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

