Kazanın Nedeni Saniyeler İçinde Araştırılıyor

C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından, kazanın nedenine dair incelemeler devam ediyor. İlk bulgulara göre, kaza saniyelerle ölçülebilecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşti. Uçuş ekibinin en son telsiz iletişimini kurduğu saat olan 13.50’den sonra herhangi bir arıza ya da acil durum sinyali göndermemeleri ise bu duruma dikkat çekiyor. Kazanın kırım ekibinin Gürcistan’da ve Türkiye’ye getirilen bazı parçalar üzerinde sürdürdüğü incelemelerde, dikkat çeken unsurlardan biri uçuş esnasındaki motor arızası.

UÇAĞIN MOTOR ARIZALARI ARAŞTIRILIYOR

Uçağın dört motorundan birinin ya da birkaçının arıza yapması, pervanelerin bu arıza neticesinde koparak uçağın yapısal yapısına zarar vermesi olasılığı üzerinde duruluyor. İncelemede uçağın taşıdığı yaklaşık 6 tonluk kargo da incelenen unsurlar arasında.

TAŞINAN KARGO DETAYLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından uçakta silah veya mühimmat bulunmadığını bildirdi. Ancak uçağın kuyruk kısmına yakın kargo bölümünde iki büyük palet halinde bulunan teçhizat ve araç gerecin hareket etmesinin, fiziksel hasara yol açabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

KARA KUTU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaza anına dair kara kutular üzerindeki incelemeler de sürmekte. Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan uzman ekiplerin yanı sıra, TUSAŞ mühendisleri ve Hacettepe Üniversitesi’nden akademik kadronun dahil olduğu heyet, kara kutuları titizlikle araştırıyor.