Kazanın Nedeni Saniyeler İçinde Araştırılıyor

kazanin-nedeni-saniyeler-icinde-arastiriliyor

C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından, kazanın nedenine dair incelemeler devam ediyor. İlk bulgulara göre, kaza saniyelerle ölçülebilecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşti. Uçuş ekibinin en son telsiz iletişimini kurduğu saat olan 13.50’den sonra herhangi bir arıza ya da acil durum sinyali göndermemeleri ise bu duruma dikkat çekiyor. Kazanın kırım ekibinin Gürcistan’da ve Türkiye’ye getirilen bazı parçalar üzerinde sürdürdüğü incelemelerde, dikkat çeken unsurlardan biri uçuş esnasındaki motor arızası.

UÇAĞIN MOTOR ARIZALARI ARAŞTIRILIYOR

Uçağın dört motorundan birinin ya da birkaçının arıza yapması, pervanelerin bu arıza neticesinde koparak uçağın yapısal yapısına zarar vermesi olasılığı üzerinde duruluyor. İncelemede uçağın taşıdığı yaklaşık 6 tonluk kargo da incelenen unsurlar arasında.

TAŞINAN KARGO DETAYLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından uçakta silah veya mühimmat bulunmadığını bildirdi. Ancak uçağın kuyruk kısmına yakın kargo bölümünde iki büyük palet halinde bulunan teçhizat ve araç gerecin hareket etmesinin, fiziksel hasara yol açabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

KARA KUTU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaza anına dair kara kutular üzerindeki incelemeler de sürmekte. Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan uzman ekiplerin yanı sıra, TUSAŞ mühendisleri ve Hacettepe Üniversitesi’nden akademik kadronun dahil olduğu heyet, kara kutuları titizlikle araştırıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Öğrenciler Geriye Dönük Kira Ücretiyle Karşılaştı

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nün özelleşmesi sonrası depremzede öğrencilerden geriye dönük 19 bin TL kira talep edilmesi büyük tepki çekti. Öğrenciler, yaşanan zorluklardan şikayetçi.
Gündem

TBMM’de Yabancı Sayısı ve Göç Politikaları Görüşüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 615 bin yabancı bulunduğunu ve bu nüfusun çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğunu duyurdu.
Gündem

Ukrayna İzmail Limanı’nda Türk Tankere Drone Saldırısı

Gece saatlerinde Izmail Limanı'nda bulunan Türk bayraklı LPG tankerine drone ile saldırı yapıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
Gündem

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025 Temaları ve Katılım Detayları

İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek 2025 Ekonomi Zirvesi, iş dünyası ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek yenilikçi stratejileri tartışacak.
Gündem

Cemil Koç İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle ilgili sanık Cemil Koç için iddianame düzenlendi. Koç'un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.