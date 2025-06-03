Kazanın Sebebi Henüz Bilinmiyor

OLAYIN DETAYLARI

Erzurum’un Karayazı ilçesinde gerçekleşen ve aynı aileden üç kişinin yaşamını yitirdiği kaza hakkında Vali Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Kazanın, Erzurum’un Karayazı ilçesindeki Çelikli Mahallesi yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Balıkesir’in Edremit ilçesinden memleketi Van’a doğru yola çıkan 35 yaşındaki Barış Bakır’ın kullandığı 65 ACA 854 plakalı aracın, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı dereye düştüğü bildirildi.

KAZA VE KEŞİF SÜRECİ

Kazayı sabah saatlerinde fark eden vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine hızla kaza yerine ulaşan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü Barış Bakır’ın cansız bedenini aracının içinde buldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, aracın yaklaşık iki kilometre uzağında, derede akan suda Gülnaz Bakır (23) ile 5 yaşındaki Selahattin Bakır’ın cesetlerine ulaşıldı. Yapılan kontroller sonrası cenazeler otopsi için hastaneye sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayla ilgili olarak “Maalesef üzücü bir kaza oldu. Saat 06.00 sıralarında kaza meydana gelmiş. Aracın dereye uçtuğuna dair ihbar alınması üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, anne ve çocuğu derede bulunmuş. Bayram öncesi böyle bir üzüntü yaşadık. Vatandaşlarımız bayram yolunda daha dikkatli olsunlar” şeklinde konuştu.