Kazanın Sebebi, Mermi Çekirdeği

UŞAK’TA KAZA VE İLERİ DÜZEY ŞÜPHELER

Olayın gerçekleştiği tarihi detaylar

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık Köyü çevresinde 5 Nisan tarihinde meydana gelen kaza sonrası, yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi dikkat çekiyor. İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, şarampole düştü. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, hemen 112 sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücünün hastane serüveni

Yaralı olan Vural, ilk olarak Banaz Devlet Hastanesi’ne nakledildi ve sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Burada 3 gün süresince yaşam mücadelesi veren Vural, 8 Nisan’da hayatını kaybetti. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ilk otopside, Vural’ın kafasından bir mermi çekirdeği çıkarıldı.

Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma

Söz konusu gelişmenin ardından, jandarma ekipleri cinayet şüphesi taşıyan bu olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın sebeplerine yönelik yapılan araştırmalar, bu konuda derinlemesine bir inceleme yapılmasını gerektiriyor.