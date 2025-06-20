Kazanın Soruşturulmasını Talep Ediyorum

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Enes Ağaç’ın, olaydan sadece dakikalar önce kimliği belirsiz bir otomobil tarafından takip edildiği ve durdurulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Acılı baba Erkan Ağaç, oğlunun sıkıştırılarak silah tehdidi altında olduğunu ve kaza yapmaya zorlandığını söyleyerek, “Bana göre bu otomobil cinayete teşebbüs etti” ifadelerini kullandı. Olay, 16 Mayıs Cuma günü Turan Güneş Caddesi’nde bulunan Selvi Cami önünde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE SONUÇLARI

Edinilen bilgilere göre, Enes Ağaç, idaresindeki motosiklet ile U.D. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Bu kazada Enes Ağaç hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu K.K. (16) ise ağır yaralandı. Söz konusu minibüsün sürücüsü U.D., gözaltına alındı ve ev hapsi cezası aldı. Kaza anı da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Enes Ağaç’ın cenazesi, 17 Mayıs’ta Tavşantepe Ulu Camisi’nde kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı’nda defnedildi. K.K. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

ENES’İN BABASINDAN AÇIKLAMALAR

Olay günü motosikletin başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldığını belirten Erkan Ağaç, “Enes, Şirinevler mevkisinden Seymen Sapağına geçerken karşı yönden gelen bir arabayla münakaşa ediyorlar ama bunu tam olarak göremiyoruz. Enes kendi yolundan giderken, otomobil de geri dönerek çocuğumun peşine düşüyor. 100 metre ileride sıkıştırıyor. Sıkıştırma esnasında 15-20 saniye bekliyor, çocuğuma silah çekiliyor. Enes, otomobilden kaçmak zorunda kalıyor” dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI VE GÜVENLİK KAMERASI İNCELEME

Enes’in babası, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinin bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Enes’in arkasındaki otomobil hızla geliyor. Otomobilin önü kalkıyor, kamera kayıtlarında her şey mevcut. Görgü tanıkları, Enes’in birisiyle tartıştığını ve ardından takip edilerek sıkıştırıldığını belirtiyor. Otomobil, Enes’i sıkıştırdıktan sonra hızlı bir şekilde kaçıyor. Enes korkup kaçınca başka bir araca çarpıyor.”

SAVCILIĞA ÇAĞRI YAPTI

Acılı baba, yetkililere seslenerek, “Bu siyah otomobili bulmak için lütfen gerekeni yapın. Bu otomobil cinayete teşebbüs etmiştir” şeklinde duygu dolu bir çağrıda bulundu.