Kazanmak Bu Haftanın Parolasıdır

ÜMİT TÜTÜNCİ’DEN KAZANMA VURGU

Bu hafta tek parolanın kazanmak olduğunu belirten 23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, “İnanın ki bu şehir, bu kulüp çok daha fazlasını hak ediyor. Ligde kalıp seneye çok farklı hedefler içinde olacağız” ifadelerini kullandı. 3. Lig 1. Grup’un 30. Haftası’nda kendi sahasında Kuşadasıspor ile karşılaşacak olan 23 Elazığ FK’da, bu önemli maç için hazırlıklar sürüyor.

MAÇ HAZIRLIKLARI Tüm HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Averajla küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan 23 Elazığ FK, Doğukent Stadı’ndaki antrenmanda üçüncü bölge hücum çalışması, hızlı atak ve duran top çalışmaları yaptı. Oyuncuların içinde bulundukları durumun farkında olduklarını aktaran Teknik Sorumlu Ümit Tütünci, “Bu hafta tek parolamız kazanmak. Allah’ın izniyle kazanacağız. İnanın ki bu şehir, bu kulüp çok daha fazlasını hak ediyor” şeklinde konuştu. Tütünci, takımın ligde kalmayı ve gelecek yıl daha büyük hedefler belirlemeyi amaçladığını belirtti.

ELAZIĞ HALKINI MAÇA BEKLİYORUZ

Tütünci, kazandıkları takdirde tüm Elazığ halkının arkasında olmasını istediklerini dile getirdi. Eksikliklere değinen teknik direktör, “Orta sahada var. Kim olursa olsun çıkacağız ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Necati Erdem başkanımız sağ olsun, biletleri aldı ve ücretsiz dağıtacak” dedi. “Herkesi cumartesi saat 15.00’te bekliyoruz” ifadeleriyle taraftarları maça davet etti.