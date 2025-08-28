Haberler

Kazaya Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trajik kazaya dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. 25 Ağustos’ta saat 08.30 sıralarında, yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Hakan Okul’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs, park halindeki bir kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız’ın (69) üzerine çarptı. Kazada bu iki kişi hayatını kaybetti. Yeni görüntülerde, Okul’un kaza öncesinde muavinini otobüsün arka tarafına gönderdiği ve kaza sonrasında bir süre başını direksiyona koyarak yardım beklediği anlar açıkça görünmekte.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Görüntüler, yolcu otobüsünün iç kamerasında kaydedildi. Kazanın yaşandığı sırada otobüs, güvenlik şeridine girerek branda çekenlere çarptığı net bir şekilde gözlemleniyor. Şoför Okul’un muavinine yaptığı yönlendirme ve akabindeki kaza anı oldukça dikkat çekiyor. Olayın ardından yolcular, Okul’a yardım ederek ona su veriyor. Kazaya karışan otobüsün şoförü Mustafa Hakan Okul, olay sonrası tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişiden Aydın Yiğit, acil müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tıbbi müdahaleye rağmen aynı gün yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi gören diğer yaralı Mehmet Yıldız ise 27 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve sorumlularıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

