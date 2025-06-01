Kazaya Karışan Midibüste 28 Yaralı Var

KAZA HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi Nevzat Aslan, Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı gözetmenlerin bulunduğu midibüsün karıştığı kazada 28 kişinin yaralandığını bildirdi. Aslan, bu konuda yaptığı açıklamada, “24 görevli ayakta tedavi olup, taburcu edilmiştir. 3 görevli arkadaşımız gözetim altında olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” dedi.

KAZANIN DETAYLARI

Eskişehir – Mihalgazi yolunda meydana gelen kazada, otomobil sporları federasyonuna ait gözetmenleri taşıyan midibüsün karışması sonucu 28 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi Nevzat Aslan, “Mihalgazi ilçemizde yapılacak yarışlarda görevlilerimizi taşıyan midibüs talihsiz bir kaza geçirmiştir” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Nevzat Aslan, sağlık ekiplerinin olay anındaki hızlı müdahalesinin önemini vurgulayarak, “Tüm görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum. Pazar günü yarışlarımızın organize edileceğini bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullandı. Yaralıların tedavi süreçleri sürerken, durumları hakkında gelişmeler takip ediliyor.