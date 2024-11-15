“Kazaya Neden Olan Sürücüye Müebbet İstendi”

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Kaza, 18 Eylül tarihinde Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde gerçekleşti. Jandarma ekipleri, “07 GU 227” plakalı motosikletin sürücüsü Adem Topçu’ya ‘Dur’ çağrısında bulundu. Bu çağrıya uymayan Topçu, kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarptı. Çarpışma sonucunda, hem Astsubay Çangır hem de motosiklet sürücüsü Adem Topçu yaralandı.

AMBULANS VE HASTANE SÜRECİ

Yaralılar, bölgeye gelen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, Astsubay Çangır kurtarılamayarak şehit oldu. Adem Topçu ise tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Topçu hakkında ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kastla öldürme’ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle, ayrıca ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVANIN SEYRİ

İddianame, Ordu Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın ikinci duruşmasına şehit Çangır’ın babası Turgut Çangır, memleketi Sakarya’dan SEGBİS ile katıldı. Sanık Adem Topçu ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.