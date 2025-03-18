Kazaya Rağmen Müziğe Sarılan Hasan Önal

HASAN ÖNAL’IN MÜZİK TUTKUSU

Mersin’de, 17 yaşında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu sağ elinin bilekten alt kısmını kaybeden Hasan Önal, müziğe olan tutkusu sayesinde hayata sıkı sıkı tutunuyor. Engelleri aşarak sahneye çıkan genç sanatçı, azmi ve kararlılığıyla pek çok insana ilham kaynağı oldu. 28 yaşındaki Önal, Tarsus ilçesinde yaşamına devam ediyor. Henüz küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini keşfeden Önal, ilk sahne deneyimini ilkokulda katıldığı 23 Nisan etkinliklerinde edindi. O günden itibaren müzik, hayatının vazgeçilmezi haline geldi. Ortaokul yıllarında, okullar arası türkü yarışmasında birinci olarak yeteneğini sergileyen Önal, müziği tutku haline dönüştürdü.

KAÇIRILAN HAYAT VE YENİDEN DOĞUŞ

Ancak 17 yaşında çalıştığı kasapta yaşadığı bir kaza, hayatında bir dönüm noktası oluşturdu. Sağ elini kıyma makinesine kaptırarak bilekten aşağısını kaybeden Önal, bu olayın ardından müziğin kendisi için artık bir anlamı kalmadığına inandı. Duygusal çöküntü yaşasa da zamanla müziğe olan sevgisi yeniden canlandı. Yazdığı şarkılar ve bestelerle duygularını müzikle ifade etmeye başlayan Önal, çevresindekilerin de şarkılarına ilgi göstermesiyle motivasyonu arttı. Tarsus Kent Orkestrası’nda solist olarak sahne almaya başlayan Önal, dijital platformda yayımladığı 3 eseriyle müzikseverlerle buluştu. ‘Aşk Dediğin’, ‘Adı Sen Oldun’ ve ‘Vefasız Yarim’ adlı eserleri ise büyük beğeni topladı.

MÜZİKTE YENİ FIRSATLAR ARAYIŞI

Müzikle ilk tanışmasını ilkokul öğretmenine borçlu olduğunu belirten Önal, sonrasında yaşadığı kaza olan dönüm noktasını şöyle ifade ediyor: “Müziğe öğretmenimin motive etmesiyle başladım. 17 yaşındayken kasapta çalışıyordum. Bir gün çalışırken kolumu kıyma makinesine kaptırdım. Kaza sonucunda sağ elimi bilek itibariyle kaybettim. Ondan sonra hayatın benim için bittiğini düşündüm. Müzik bile o zamanlar beni mutlu etmiyordu.” Ancak, musikiye yeniden sarılmasının ardından ortaya çok güzel bestelerin çıktığını ve bu bestelerin beğenilmesinin onu daha fazla motive ettiğini vurguluyor. Kendi eserleri için klip çekimi yapamaması ise Önal’ı üzüyor ama ileride daha profesyonel imkanlar istiyor. “İnandıktan sonra her şeyi başarabilirsiniz” diyen genç sanatçı, engelli bireylere hitaben, “Engel yüreğinizde değilse, başarılar kaçınılmazdır” şeklinde tecrübelerini paylaşıyor.