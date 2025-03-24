Kazazede Tepki Verip Olay Yerinden Ayrıldı

İnsanlık Görevi ile Şok Edici Tepki

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde, yardıma muhtaç bir motosikletliye ulaşan Hüseyin Köç, karşılaştığı olumsuz tepkiyle hayret etti. Yardım etmeye çalıştığı kazazede, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı için sinirlenip motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yardımseverlik Örneği

Motosikletiyle Velimeşe OSB’den Çorlu ilçe merkezine doğru seyahat eden Hüseyin Köç, yolda bir motosikletlinin yere düştüğünü gördüğü an durarak yardım etmek istedi. Duyarlılık gösteren Köç, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak acil yardım ekipleri talep etti. Bu sırada yerde yatan kazazedenin durumunu düzeltmek için elinden geleni yaptı. Ancak, acil ekipleri aradığı için kazazede ona sert tepki gösterdi ve daha sonra motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı.

Bir Cep Telefonu Bulundu

Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını üzerinden atamayan Hüseyin Köç, birkaç dakika içinde kazazedenin bırakmış olabileceği bir cep telefonu buldu. Bu telefonu, sahibine ulaştırmak üzere polise teslim etti. Yaşadığı olayı kendi sözleriyle aktaran Köç, “Çorlu’ya eczaneye ilaç almaya gidiyordum, bir adam motosikletin başında yatan kenarda yatıyordu. Bacağının incinmiş olduğunu gördüm ve sağlık ekiplerini arayıp yardım talep ettim. Ama niye ekiplere telefon açtığımı düşünerek bana sert çıkıştı ve motosiklete binip gitti. Telefonunu burada unutuvermiş, ona da sahip çıktım, polise teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım.” şeklinde konuştu.