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Kazazede Yardımı Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Sivas’ta meydana gelen bir kaza sırasında bir kişi, bir başka kazaya neden oldu. Olay, Sivas – Erzincan karayolu Yarhisar köyü yakınlarında sabah saat 05.00 civarında gerçekleşti. İlk olarak A.T., 58 ZA 569 plakalı traktörle Zara’dan Hafik yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

KAZAYI GÖRENLERİN TEPKİSİ

Traktörün kazasını gören 38 GS 017 plakalı tır sürücüsü, durup yardım etmek amacıyla aracını durdurdu. Ancak, bu sırada arkasından gelen U.S. isimli sürücünün kullandığı çekici, tıra arkadan çarptı. Bu durum, olayın daha da karmaşık hale gelmesine sebep oldu.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Tır ve çekici kazasında yaralanan çekici sürücüsü ile yanında bulunan A.G., acil olarak ambulanslarla Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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