Kazazedeye Askeri Törenle Son Görev Verildi

TRAĞİK KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASKERİN CENAZESİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf İslam Arslan, askeri bir tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan gözü yaşlı annesinin, “Yemin töreni yaptık biz sana inanamıyorum, bu çok acı” sözleri herkesi derinden etkiledi.

KAZA ANINDA NELER OLMUŞTU?

Kaza, geçtiğimiz gece saatlerinde D-010 Kocaali-Akçakoca kara yolunda gerçekleşti. Yusuf İslam Arslan’ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Arslan ve diğer kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak Yusuf İslam Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÖREVİ VE AİLESİ İÇİN ÖNEMİ

Yusuf İslam Arslan’ın eğitimlerini yeni tamamladığı ve bayram izni için memleketine geldiği ifade edildi. Cenaze töreni, Kocaali ilçesi Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılmış halde gözyaşları döken acılı annenin sözleri, “Yemin töreni yaptık biz sana inanamıyorum, bu çok acı” şeklinde oldu. Ardından Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Çukurköy Eski Mezarlığı’na defnedildi.