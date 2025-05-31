Kazdağları, Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

KAZDAĞLARI’NA YAZ EFSANESİYLE YÜRÜYÜŞ

Bölgeyi doğa tutkunlarına açan Kazdağları, bahar mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Edremit ilçesi sınırları içerisinde yer alan bu dağların en yüksek noktası olan Sarıkız Zirvesi, ziyaretçilerine hem efsaneler taşıyan bir yolculuk hem de eşsiz manzaralar sunuyor. Amatör fotoğrafçılar ve yürüyüş grupları, Kazdağları’nın bahar aylarında yeşillendiği bu dönemde bölgeyi keşfetmek için yoğun ilgi gösteriyor.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Amatör fotoğrafçı Mehmet Özyürek, Sarıkız Tepesi’ne yaptığı yürüyüşte doğayla iç içe bir gün geçirdiklerini aktardı. Özyürek, “İlkbaharın sonunda Kazdağları en güzel renklerini sunuyor. Müthiş bir parkurda yürüyerek Sarıkız Efsanesi’nin izlerini taşıyan tepeye ulaştık. Harika fotoğraflar çektik. Herkesi buradaki doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz” dedi. Kazdağları, yüksek oksijen oranı, zengin bitki çeşitliliği ve derin mitolojik geçmişi ile Türkiye’nin en özel coğrafyalarından biri olarak biliniyor. Özellikle Sarıkız Zirvesi, muhteşem manzarası ve taşıdığı kültürel değer ile doğa yürüyüşçülerinin ve fotoğrafçıların sıkça tercih ettiği bir nokta haline geldi.