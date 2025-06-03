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Kazdağları’nda Endemik Şakayık Yasağı 557 Bin TL

KAZDAĞLARI’NDA YETİŞEN ŞAKAYIK TÜRLERİ HAKKINDA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları, sadece bu bölgede yetişen endemik şakayık türüne ev sahipliği yapıyor. Bu tür, doğal güzelliği ve tıbbi faydalarıyla dikkat çekiyor. Gösterişli, büyük çiçekleri; beyaz, kırmızı ve pembe renk seçenekleriyle dikkat çekse de, koruma altındaki bu şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin TL.

KORUMA ALTI VE CEZA MİKTARI

Türkiye’de yaklaşık yedi türü bulunan şakayıkların Kazdağları’na özel olan bu endemik türü, yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Birey sayısının azlığı nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası var.

Konuyla ilgili bilgi veren Balıkesir Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, “Şakayık, Türkiye’de yaklaşık yedi türle temsil edilen, biri endemik olan çok değerli bir bitkidir. Çiçekleri büyük, gösterişli ve beyaz, kırmızı, pembe renklerde olabilir. Hem tıbbi hem süs bitkisi olarak değerlidir. Kazdağları’na özgü olan endemik türümüz ise sadece bu bölgede yetişiyor ve birey sayısı çok az olduğu için mutlaka korunması gerekiyor. Bu nedenle bu nadir türleri koparmanın ciddi cezaları var. Bu yılki ceza miktarı 557 bin TL olarak belirlendi” diyor.

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