Haberler

Kazdağları’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

EDREMİT’TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları Milli Parkı’nda meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Edinilen bilgilere göre, Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Hasan Boğuldu mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHELE

Alevlere karşı bölgeye sevk edilen 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopter sayesinde müdahale gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan ile 4 bin metrekareye yakın zeytinlik zarar gördü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Uraloğlu, 50 projeyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen bulgur festivalinde, bölgedeki altyapı projeleri ve 50 yeni projenin açılışını tanıttı.
Haberler

Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda transferlerine devam ederken, Borevkovic yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.