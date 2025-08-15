Kazdağları’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

EDREMİT’TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları Milli Parkı’nda meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Edinilen bilgilere göre, Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Hasan Boğuldu mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHELE

Alevlere karşı bölgeye sevk edilen 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopter sayesinde müdahale gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan ile 4 bin metrekareye yakın zeytinlik zarar gördü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.