Kazdağları’nda korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 3 helikopterin müdahale ettiği öğrenildi.

Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi’nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

CNN Türk yayınında konuşan Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Gezen yangınla ilgili son durumu açıkladı. Gezen “3 helikopter bölgeye ulaştı. Sahilden dumanlar gözüküyor. Kara ekiplerinin ulaşması güç gibi gözüküyor. Havadan müdahale başladı. Balıkesir Ve Çanakkale’den 3 helikopter bölgede. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.