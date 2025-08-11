Kazeem Olaigbe, Takımın Oynadığı Tarzı Öğrendi

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Trabzonspor’un yeni transferi Kazeem Olaigbe, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. “Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. İyi bir başlangıç yaptık. Top bizdeydi. Topun hakimiyetine hep biz sahip olduk” diyerek takımının performansına vurgu yaptı. Trabzonspor, Süper Lig’deki 2025-26 sezonunun ilk haftasında Kocaelispor’u 1-0 yenerek sahasından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına konuşan Olaigbe, rakibe fazla pozisyon vermediklerini belirtti.

ADAPTASYON SÜRECİ

Olaigbe, takımına olan adaptasyon sürecini de değerlendirdi. “Her zaman antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Takımın nasıl hareket ettiğini ve neler yaptığını izlemeyi seçtim” diyerek öğrenme sürecine önem verdiğini ifade etti. Takım arkadaşlarının tavsiyelerini dikkate aldığını belirten Olaigbe, bu dikkatli yaklaşımın adaptasyon sürecini hızlandırdığını söyledi. Taraftarların oluşturduğu atmosferden de bahseden oyuncu, “Gerçekten desteklerini hissettik. Dolu bir stadyumda taraftarınızın desteğini arkanızda hissetmeniz işinizi kolaylaştırıyor” diye ekledi.