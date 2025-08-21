Kazeem Olaigbe, Trabzonspor’a gelmekten mutluyum

KAZEEM OLAIGBE’NİN TRANSFERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor’un yeni transferi Kazeem Olaigbe, kulübe katılmanın kendisi için “çok doğru bir karar” olduğunu ifade ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan genç oyuncu, Trabzonspor’a olan ilgiyi ilk olarak arkadaşı Felipe Augusto’dan duyduğunu belirtti. Sosyal medyada gelen takip talepleri ve mesajlarla ilgiyi hissettiğini söyleyen Olaigbe, “Felipe ile bu görüşmeyi yaptıktan sonra dedim ki, ‘Gerçekten çok olumlu bir yerdeyim’. Felipe, kulüp hakkında, şehir hakkında ve insanlar hakkında çok güzel şeyler söyledi. Taraftarların burada futbolu ve takımı ne kadar çok sevdiğini anlattı. Bu da bir oyuncuyu en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Benim buraya gelişimde de çok etkili oldu” şeklinde konuştu.

HÜCUMDAKİ BECERİLERİNİN ALTINI ÇİZDİ

Olaigbe, en güçlü yönlerinin hücum alanında olduğunu belirterek, “Özellikle hücum alanında bire birlerde topu aldığımda önümdeki savunma oyuncusunu çalımlayarak gollerle, asistlerle veya vereceğim paslarla katkı sağlayacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı. Her oyuncunun zayıf noktaları olduğunu söyleyen genç futbolcu, bu noktalar üzerinde çalışacağını vurgulayarak, “Antrenmanlarda yüzde yüzümü verip gelişmeye çalışıyorum. Buraya geldiğim ilk gün hocamızla bir sohbet toplantısı yaptık. Orada da güzel şeyler söylemişti bana. Hem saha içinde hem saha dışında kendisinden çok önemli şeyler öğreniyorum. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ve kendisi ile iyi bir ilişkimiz var” dedi.

GELECEK DEĞİL, ŞİMDİ ÜZERİNDE DURUYOR

Gelecek planları hakkında konuşan Olaigbe, “Ben aslında gelecekten çok şimdiyi konuşma taraftarıyım. Şu an Trabzonspor’dayım ve buraya yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Bulduğum her fırsatta, bu formayı giydiğim her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” yanıtını verdi. Geleceği daha sonra konuşabileceklerinin altını çizen oyuncu, “Önceliğim buraya öncelik vermek. Geleceği daha sonra konuşuruz” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİNDEN MEMNUN

Olaigbe, transfer kararından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “Türkiye Süper Ligi çok iyi bir lig. Fransa ile karşılaştıracak olursam buranın daha agresif bir lig olduğunu söylemem lazım. Trabzonspor özelinde ise buradaki oyuncuların oynama isteği olduğunu görebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Taraftarların desteği hakkında da konuşan Olaigbe, “Trabzon’a ilk geldiğimde taraftarlarımızın desteğini görmek, benden beklentilerini bilmek benim adıma inanılmaz bir duyguydu. Bu karşılama için taraftarlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ile Onuralp Çevikkan ise antrenmana katılamadı. Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.