Kazeem Olaigbe, Trabzonspor için umut verici

KAZEEM OLAIGBE’DEN TARAFARKLAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kazeem Olaigbe, Trabzonspor’a katılmadan önce Felipe Augusto’nun kendisine kulüp hakkında olumlu bilgiler ilettiğini ifade ederken, taraftarların ilgisinin kararında önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi. Yaz transfer döneminde Trabzonspor’un kadrosuna dahil olan Olaigbe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arkadaşı Felipe’nin kendisine kulübün ilgisini aktardığını belirten Olaigbe, “Sonrasında sosyal medyaya girdiğimde gerek takip istekleri gerek gelen mesajlarla bana olan ilgiyi gördüm. Felipe ile bu görüşmeyi yaptıktan sonra dedim ki; ‘Gerçekten çok olumlu bir yerdeyim.’ Felipe, kulüp, şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler söyledi. Bu da bir oyuncuyu en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi oldu” dedi.

SAHADAKİ GÜÇLÜ YÖNLERİ VE GELİŞİMİ

Sahadaki en güçlü yönünü birebir performansı olarak tanımlayan Olaigbe, “Topu aldığımda rakibimi geçip gol, asist veya paslarla takımıma katkı vermeyi hedefliyorum. Eksiklerim var ama antrenmanlarda yüzde yüzümü vererek geliştirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu. Teknik Direktör Fatih Tekke ile olan iletişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Olaigbe, “Hem saha içinde hem saha dışında ondan çok önemli şeyler öğreniyorum. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

ANILIK İÇİN MÜCADELE

Gelecekten çok mevcut durumuna odaklandığını vurgulayan genç oyuncu, “Şu an Trabzonspor’dayım ve buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Geleceği konuşmaktan çok anı yaşamayı tercih ediyorum” diye belirtti. Türkiye Süper Lig’in dinamik yapısına da dikkat çeken Olaigbe, “Agresif ve kaliteli bir lig. Bizim takımımız da çok kaliteli bir takım. Bu oyuncu grubuyla daha fazla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” şeklinde görüş bildirdi.

TRANSFER KARARI VE TARAFTAR İLGİSİ

Transfer kararının kendisi için doğru bir adım olduğunu belirten Olaigbe, “Trabzonspor’a gelmek benim adıma çok doğru bir karar oldu. Sağ ve sol kanatta oynayabiliyorum, önemli olan sahada yüzde yüzümü vermek” şeklinde konuştu. Taraftarların karşılamasının kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını ifade eden genç futbolcu, “Taraftarlarımızın karşılama anı inanılmaz bir duyguydu. Onlara karşılık verebilmek için sahada elimden geleni yapacağım” dedi.

TÜRK MUTFAĞINA ÖVGÜLER

Nijeryalı oyuncu, Türk mutfağından da bahsetmeden geçmedi. “Yemekler harika. Türk yemeklerinin zaten iyi olduğunu biliyordum, buraya geldiğimde de hepsini çok sevdim” diyerek açıklamalarını tamamladı.

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Trabzonspor, Antalyaspor ile 24 Ağustos Pazar günü yapacağı maç hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmana tedavisi süren Nwakaeme katılmadı.