Kazı Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

SON AŞAMALARA GELİNDİ

Düzce Belediyesinin katkılarıyla yürütülen Prusias Ad Hypium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında sona yaklaşılmakta. Yapılan açıklamaya göre, tarihi geçmişi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan bu bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle ve Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle 2019 yılından bu yana arkeolojik çalışmalar sürdürülüyor.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediye bünyesindeki farklı müdürlüklerde görev alan personel, hafta sonlarında gönüllü olarak kazı alanında yer alarak tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılmasına katkı sağlıyor. Kazı çalışmaları sırasında özel kalem, basın yayın ve halkla ilişkiler, yazı işleri, insan kaynakları ve eğitim müdürlükleri ile Düzce Bilim Merkezi personeli de görev alıyor. Arkeologların denetiminde yürütülen çalışmalarda, belediye personelleri gün boyunca kazı işlemleri, toprak taşıma ve temizlik görevlerini yerine getiriyor.

TİYATRO RESTORASYONU İLERLİYOR

Kazı süreçleri sonucunda tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı ve restorasyon projesi uygulama aşamasına geldi. Tiyatro yapısının aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

