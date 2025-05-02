Kazı Çalışmasında Gaz Borusu Kırıldı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DOĞALGAZ BORUSU KIRILDI

Küçükçekmece’de kazı çalışmaları esnasında bir iş makinesinin doğal gaz borusunu kırması, çevredeki yurttaşlar arasında korkuya sebep oldu. Nasıl bir patlama gerçekleşmediği, olayı bir facianın eşiğinden döndürdü. Olay, saat 22.30 civarında Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak’ta meydana geldi.

YURTTAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇTI

Alınan bilgilere göre, bir alışveriş merkezinin otopark girişinde süren kazı çalışmaları sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu kazayla kırdı. Borunun kırılmasıyla havaya yayılan gaz, çevrede panik yarattı. Potansiyel bir patlama riski nedeniyle vatandaşlar, hızla AVM’den uzaklaştı. Bu panik anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

GAZ KAPATILDI VE BORU ONARILDI

Herhangi bir patlamanın olmayışı, muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay sonrası ekipler tarafından gaz kesildi ve kırılan borunun onarım işlemi gerçekleştirildi. Alan güvenlik amaçlı kapatıldı.