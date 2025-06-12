Kazılarda 79 Kaya Mezar Bulundu

KAZI ÇALIŞMALARINDAN TARİHİ BULUNTULAR

BATMAN’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında, Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık 79 kaya mezar tespit edildi. Bu mezarlardan çıkarılan 26 tarihi eser, ilk kez Hasankeyf Müzesi’nde geçici olarak sergiye sunuldu. Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle Nehri’nin kıyısında konumlanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinde, Akalın köyünde, geçen yıl yapılan kaçak kazıların ardından Hasankeyf Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı gerçekleştirilmişti. Sona eren kazılarda, Helenistik ve Pers dönemine ait 79 kaya mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

MEZARLARDA BULUNAN ESERLER

Açılan mezarların içinden toplamda 39 tarihi eser çıkarken, bu eserlerden 26’sı envanterlik, 13’ü ise etütlük statüsünde oldu. Eserler arasında sikke, küpe, yüzük, bilezik, mühür, boncuklar, sürme kabı ve çubukları, pişmiş toprak kase, kadeh, testi ve küçük çömlekler yer aldı. 26 envanterlik eser, Cumhuriyet’in 102’nci yılına özel olarak düzenlenen ‘102 Süreli Sergi’ projesi kapsamında ‘Tarihin Derinliklerinden: Akalin (Şıkeftik) Mevki Kazı Buluntuları’ adlı sergiyle Hasankeyf Müzesi’nde ilk defa geçici sergiye sunuldu.

KAZILAR VE SERGİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hasankeyf Müze Müdürü Şehmus Genç, “Hasankeyf’imiz 12 bin yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir ilçemiz. Geçtiğimiz yıl Hasankeyf ilçemize bağlı Akalin köyünde bakanlığımızın izinleriyle kurtarma kazıları gerçekleştirdik. Bu kurtarma kazısında 79 kaya mezarı buluntusuna ulaştık. Bu kaya mezarlar, Helenistik ve Pers dönemlerini yansıtarak yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Mezar buluntuları arasında sikkeler, mühürler, seramik buluntular, bilezikler gibi önemli eserler bulunuyor. 39 tarihi eserden 26 tanesini, Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kapsamında bugünden itibaren teşhire çıkardık. Bu eserlerin 3 ay boyunca sergilenmesi, bizim için büyük bir önem taşıyor. Ziyaretçilerimiz 3 ay boyunca bu eserleri sergide görme şansına sahipler. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle Hasankeyf Müzemize, yeni teşhire çıkarılan eserleri görmek üzere davet ediyoruz” şeklinde konuştu.