Kazılarda Hristiyanlık Buluntuları Tespit Edildi

GEÇ ROMA-HRISTİYANLIK DÖNEMİ BULGULARI

Aydın’ın Germencik ilçesinde yer alan Magnesia Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, kentin önceki dönemlerde bilinmeyen Geç Roma-Hristiyanlık ve Beylikler dönemi arasındaki tarihsel sürece dair önemli bulgular keşfedildi. Efsaneye göre, Teselya’dan gelen Magnetler tarafından kurulduğu düşünülen 2400 yıllık bu antik kentteki araştırmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir liderliğinde ilerliyor. Magnesia, Efes, Priene ve Tralleis gibi önemli antik kentleri birleştiren stratejik konumuyla öne çıkmakta. Kentteki Artemis Kutsal Alanı, Agora, Zeus Tapınağı, Çarşı Bazilikası, Theatron, Gymnasiın-Hamam kompleksleri ile 40 bin kişilik stadyum-hipodrum gibi çok sayıda önemli yapı ve kalıntı bulunuyor. Ayrıca, Artemis Festivali’nin gerçekleştirilmesi nedeniyle bu bölge dinsel açıdan da önemli bir yere sahip.

KAZI ÇALIŞMALARI VE BULGULAR

Bu yıl gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde Çerkez Musa Camisi’nin yanındaki alanda sürdürülüyor. Doç. Dr. Kökdemir, “Şimdiye kadar somut bulgunun olmadığı Hristiyanlık dönemine ait ilk izlere ulaştık” açıklamasıyla, daha önce araştırılmamış bir alanda çalıştıklarını belirtti. Bugüne dek 400 metrekarelik bir alan açığa çıkarıldığını aktaran Kökdemir, “Bulduğumuz yapı kompleksinin Hristiyanlıkla Geç Doğu Roma dönemi arasında inşa edildiğini değerlendiriyoruz” dedi. Ayrıca, kazılarda bulduğumuz ve iyi durumda korunan fresklerin, milattan sonra beşinci yüzyıldan itibaren dini amaçla kullanılan büyük bir yapının içinde olduklarını gösterdiğini ifade etti. Çok özel buluntular arasında bir bronz kandilin bulunduğunu söyleyen Kökdemir, “Bu buluntu 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar tarihlendirilebilir ve tam paganizmin sonlandığı, Hristiyanlığın öne çıktığı döneme ait” şeklinde bilgi verdi. Bulunan sikkeler ve mimari detaylar da bu dönemi desteklemekte.

TARİHİ ÖNEMİ VE GELECEK PLANI

Doç. Dr. Kökdemir, Magnesia’daki Hristiyanlık dönemine ait bu yapının ilk kez gün yüzüne çıktığını vurguladı. Daha önce antik kentin 4. yüzyıldan sonraki yerleşimi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildi. Kökdemir, “Aslında ufak buluntular bile bu durumu doğrulamıyordu; fakat şu anda bir mimari yapının içindeyiz ve buradan çıkacak her detay, Hristiyanlık dönemi ve Beylikler dönemi öncesindeki süreci derinlemesine ortaya koyacak” ifadelerini kullandı. Kazı tamamlandığında ortaya çıkarılan alanın ziyaretçilere açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.