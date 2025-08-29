Kazılarda Tilki Figürin Bulundu

KAZILARDA BULUNAN YENİ ESER

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığındaki kazılar, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde devam ediyor. Kazılarda, 8 bin 850 yıl öncesine ait kilden yapılmış bir tilki postlu erkek figürin ortaya çıkarıldı.

ÖNEMLİ BİR BULUNTU

TÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kazı Başkanı Prof. Dr. Çevik, bu yeni buluntunun kostüm ve üslup açısından yerleşimde daha önce bulunan figürinlerden ayrı bir özellik taşıdığını söyledi. Çevik, figürde yer alan tilki postunun, Göbeklitepe’deki ikonografik unsurlarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. “Göbeklitepe’nin T sütunlarında gördüğümüz kemer, el ve giysi detaylarının birebir benzerlerini bu figürde de tespit ettik. Bu, Anadolu’nun farklı coğrafyaları arasında ortak sembol dilinin varlığına işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

KAZILARIN DESTEKLENMESİ

Ulucak Höyüğü kazıları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesinin desteğiyle sürdürülüyor.