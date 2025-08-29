Haberler

Kazılarda Tilki Figürin Bulundu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığındaki kazılar, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde devam ediyor. Kazılarda, 8 bin 850 yıl öncesine ait kilden yapılmış bir tilki postlu erkek figürin ortaya çıkarıldı.

TÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kazı Başkanı Prof. Dr. Çevik, bu yeni buluntunun kostüm ve üslup açısından yerleşimde daha önce bulunan figürinlerden ayrı bir özellik taşıdığını söyledi. Çevik, figürde yer alan tilki postunun, Göbeklitepe’deki ikonografik unsurlarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. “Göbeklitepe’nin T sütunlarında gördüğümüz kemer, el ve giysi detaylarının birebir benzerlerini bu figürde de tespit ettik. Bu, Anadolu’nun farklı coğrafyaları arasında ortak sembol dilinin varlığına işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ulucak Höyüğü kazıları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesinin desteğiyle sürdürülüyor.

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

