Kazılarda Yüzlerce Fosil Bulundu

KAZI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kayaca Mahallesi’nde 2022 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları, Denizli Müze Müdürlüğü liderliğinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek’in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği projeye, farklı üniversitelerden uzmanlar katılıyor ve bu kazılar, paleontoloji dünyasında önemli veriler sağlıyor. Toprak altından çıkarılan fosillerin derlenip laboratuvar ortamında incelendiği süreçte bu yıl 18 gün süren kazılarda 7 ila 9 milyon yıl öncesine ait hayvanlara ait fosillere ulaşıldı.

ÖNEMLİ BULUNTULAR

Doç. Dr. Aytek, bugüne kadar bölgede zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugiller, sırtlan, kedigiller, kuş, sürüngen ve karınca yiyen türlere ait fosillerin elde edildiğini belirtti. Kazıların üçüncü yılının tamamlandığını hatırlatan Aytek, “Çalışmalarda yaklaşık 600 tanımlanabilir fosil çıkardık. Bu yıl en çok zürafa buluntusu ile karşılaştık. İki farklı tür zürafamız var ki bu da bölgede hem ağaçlık hem de açık alanların varlığına işaret eder. Bu sene, önceki yıllarda olduğu gibi bol miktarda gergedan, at ve boynuzlu hayvan fosilleri bulduk. Fillere ait fosiller de çıkmaya başladı. Yeni buluntular ile alanda bulduğumuz toplam net tür sayısı 27’ye çıktı. Kuşlar üzerinde yapacağımız çalışma sonrası bu sayı daha da artacak.” diye konuştu.

KUŞ FOSİLLERİ VE ÖNEMİ

Kuş fosillerinin bulunmasının ayrıca büyük önem taşıdığını vurgulayan Aytek, “Kuş kemikleri yapıları gereği kolay fosilleşmeyen kemiklerdir. Önceki yıllarda da bulunan kuş fosillerine bu yıl yeni örnekler eklendi. Bu, alandaki fosil korunma durumunun iyi olduğunu gösteren önemli bir bulgudur. Önceki yıllardaki çalışmalarda iki farklı kuş türü tespit edilmişken, bu yılki buluntular üzerinde yapılan ilk gözlemler alanda daha önce bilinmeyen bir veya iki türün daha varlığına işaret etmektedir. Bu, türlerin tespiti için gerçekleştireceğimiz sistematik çalışmalarda bize önemli bir avantaj sağlayacaktır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SÜRÜNGEN FOSİLLERİ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Aytek, bu sezon kazılarda sürüngen cinsi ‘varanus’a ait diş fosili bulduklarını da dile getirdi. “Türkiye’de sadece bir yerde biliniyordu ve orası da sistemli kazıların olduğu bir alan değildi. Bu nedenle bizim buluntumuz, bu hayvana ve yaşam alanına dair önemli bilgiler sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2024 yılında başlatılan suyla eleme çalışmalarının bu yıl da sürdüğünü, küçük faunal ve botanik kalıntılarla alanın tarihlendirilmesine önemli katkılar sağladığını aktardı.