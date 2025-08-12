Kazım Karabekir Stadı İnceleniyor

KAZIM KARABEKİR STADI ZEMİNİ HİBRİT ÇİM OLDU

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kazım Karabekir Stadı’nın hibrit çim zeminine geçişinin ardından, diğer tesislerde ve yurtlardaki tadilat çalışmaları üzerinde duruyor. Çakmur, adeta 7/24 mesai yapıyor. Kazım Karabekir Stadı’ndaki zeminin sadece 2 ay içinde hibrit hale gelmesinde önemli bir rol üstlenen Çakmur, şimdi dikkatini kayakla atlama kuleleri, TOHM merkezi ve yurtlardaki tadilat süreçlerine vermiş durumda.

TADİLAT ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENİYOR

Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile birlikte, tadilatların sürdüğü kayakla atlama rampaları, TOHM Merkezi ve GSB Öğrenci Yurtları’nda incelemelerde bulundu. İlgili çalışmalara dair bilgiler almak üzere görevliler ve müteahhit firma yetkilileriyle görüşmeler yaptı.