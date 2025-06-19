KazKaz ve AzAz, Hazar’da Tatbikat Yaptı

KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN’DAN ORTAK TATBİKAT

Kazakistan ile Azerbaycan, Hazar Denizi’nde “Hazar Esintisi-2025” adını verdikleri ortak tatbikata ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 300 askerin katılımıyla gerçekleşen tatbikatın kapanış töreni, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlendi. Törene askerlerin yanı sıra iki ülkenin deniz kuvvetleri komutanlıklarından yetkililer de katıldı.

TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Tatbikat başkanı ve Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kanat Niyazbekov, törende yaptığı açıklamada, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ile ortak gerçekleştirdikleri “Hazar Esintisi-2025” tatbikatını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 2015 yılından bu yana bu alanda sürdürülebilir bir işbirliği geliştirdiklerini belirten Niyazbekov, “Tatbikat, ülkelerimiz arasındaki muharebe hazırlığını ve kardeşlik bağlarını yeniden teyit etti.” dedi.

SAVUNMA GÜCÜNÜ ARTIRAN FAALİYETLER

Hazar Denizi’nin Kazakistan kesiminde gerçekleştirilen tatbikata, Kazakistan ve Azerbaycan’dan 300’ün üzerinde asker katıldı. Tatbikatta, iki ülkenin füze ve devriye gemileri, savaş botları, hidrografik gemileri ve uçakları aktif olarak kullanıldı. Ayrıca, sabotaj önleme ve hava savunması alanlarında ortak çalışmalar yapıldığı belirtildi. Tatbikat sırasında yüzen mayınları imha etme operasyonları da gerçekleştirildi.