Kazlıçeşme’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

ŞİDDET DOLU SALDIRI

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde saat 13.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane bahçesine motosikletle gelen iki şüpheli, alacak verecek nedeniyle husumeti bulunduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdi.

KAÇIŞ VE YAKALAMA OPERASYONU

Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sürerken, saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu’nda yakalandı.