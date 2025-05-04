KBB Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, “85 Yaş Üstündeki Her İki Kişi, İşitme Cihazı Kullanmalı.”

İŞİTME KAYBINA DİKKAT!

Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, yaşlı nüfus arasında yaygınlaşan işitme kaybının büyük bir sorun haline geldiğini belirtiyor. İşitme kaybı genelde 50’li yaşlarda başlarken, bu durum her 5 yılda bir yüzde 10-15 oranında artıyor. Özellikle 85 yaş üzerindeki bireylerin yarısının işitme cihazı kullanması gerekiyor. Özgür, “Demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların sebeplerinden biri de işitme kaybı” diyor. Bu hastaların çoğu sosyal izolasyon yaşıyor ve toplumsal iletişimden uzak kalıyor.

YAŞLILARDA ÇOK YAYGIN

Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, yaşlılarda işitme kaybının genellikle kabul edilmediğini vurguluyor. Çevre baskısı ile işitme kaybı muayenesi yaptıran yaşlılar, çoğu zaman belirtileri anlamakta zorlanıyor. Bu durum, onların anlamak için üç kat daha fazla enerji harcamasına neden oluyor. Yavaş yavaş iletişimden uzaklaşmaları ve sıkılmaları kaçınılmaz hale geliyor. Özgür, işitme kaybının öncelikle çocuklarda başladığını ancak yaşlılar için daha fazla öneme sahip olduğunu ifade ediyor. “İşitme kaybı, Demans ve Alzheimer gibi hastalıkların en kontrol edilebilecek sebeplerinden biri,” diyor.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖNEMLİ

Yaşlı nüfus için işitme kaybının ciddi bir halk sorunu haline geldiğini belirten Özgür, bu konuda gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin devreye girmesi gerektiğini aktarıyor. İşitme testi yapılarak hızlı bir şekilde tanı koyulması ve uygun cihazların temin edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kullanıcıların işitme cihazı takma alışkanlığını kazanması gerektiği vurgulanıyor. 85 yaş üzerindekilerin işitme cihazı kullanımının elzem olduğu biliniyor. Bu açıdan, toplumun genel sağlığı için işitme kaybının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.