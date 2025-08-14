KbÜ Rektörü Kırışık, Gençleri Bilgilendirdi

KÜLTÜREL GELİŞİM VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen “Tercihler Bize Emanet” etkinliğinde üniversite adayı gençlerle buluştu. Lansman etkinliği, TÜGVA Genel Merkez binasında gerçekleştirildi ve Kırışık, program kapsamındaki söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinliğe İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Gri Koç olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu ve eğitimci Yavuz Yiğit de katıldı.

ÖĞRENCİ İLGİLERİNİN ÖNEMİ

Bölüm tercihinde en önemli kriterin öğrencilerin kişisel ilgi ve hayalleri olduğunu belirten Kırışık, “Yalnızca popüler ya da kazancı yüksek görülen alanlar her zaman başarı getirmez. Severek yapılan ve ilgi duyulan meslekler uzun vadede daha tatmin edici sonuçlar sunar.” dedi. KBÜ’nün sosyal bilimlerden mühendislik ve sağlık alanlarına kadar geniş bir akademik yelpazeye sahip olduğunu ifade eden Kırışık, “Göreve başladığımızda her alanda iddialı olma hedefi koyduk. Bugün 102 TEKNOFEST takımıyla Türkiye çapında önemli dereceler elde ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KAMPÜS HAYATI VE DİL EĞİTİMİ

Üniversite eğitiminin yalnızca akademik bilgi sunmadığını, aynı zamanda kültürel bir gelişim süreci sunduğunu da vurgulayan Kırışık, “Kampüs hayatı vizyon kazandırır, iletişim becerilerini geliştirir ve problem çözme yeteneği kazandırır.” değerlendirmesi yaptı. Arapça hazırlık programına da değinen Kırışık, KBÜ’nün Türkiye’nin en iyi Arapça eğitimini sunma hedefiyle yola çıktığını ve öğrencilerin bir yıl içerisinde güçlü bir dil eğitimi aldığını belirtti.

Kırışık, konuşmasında bu yıl ikincisi düzenlenecek Sosyalfest projesine de dikkat çekti. Sosyal ve sağlık alanlarında üretilen yenilikçi fikirlerin desteklendiğini söyleyen Kırışık, toplam 6 milyon lira ödüllü 30 farklı yarışmanın başvurularının devam ettiğini aktardı.