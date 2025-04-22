Kbü Rektörü Kırışık, Milletvekillerini Ziyaret Etti

REKTÖR KIRILIŞIK’IN TBMM ZİYARETİ

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç’ı TBMM’de ziyaret etti. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırışık ve öğrencileri kabul eden Şahin ve Keskinkılıç, misafirlerine Meclis çalışmaları hakkında bilgi sundu.

GELİŞİM FIRSATI SUNULDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kırışık, “Karabük’ün değerli milletvekilleriyle TBMM çatısı altında bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Gazetecilik Bölümü öğrencilerimizin, Türkiye’nin en önemli karar alma mekanizmasını yerinde görmeleri, mesleki bakış açılarını geliştirmeleri açısından çok kıymetli. Ayrıca üniversite olarak ülkemizin toplumsal, kültürel ve siyasal yapısına katkı sunacak bireyler yetiştirme sorumluluğumuzu bu tür etkinliklerle pekiştiriyoruz.” dedi.

MECLİS GEZİSİ VE KADRO

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnce ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Aşlakcı’nın da bulunduğu grup, ziyaretin ardından Meclis’i gezdi.