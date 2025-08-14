KbV Başkanı Doğan, Gelir Artışını Tartıştı

KULÜPLERİN GELİR ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplerin gelir kalemlerini arttırma amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte olduklarını ifade etti. İstanbul’da düzenlenen KBV toplantısının sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, “Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha arttırabiliriz diye konuştuk.” şeklinde bilgi verdi.

KULÜPLERİN SIKINTILARI VE GELİŞTİRME ÇABALARI

Doğan, MHK ile ilgili kulüplerin bazı sıkıntıları olduğunu belirtti. Bu süreçte “Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek.” açıklamasında bulundu. Şu anda alınan kesin bir karar olmadığını ifade eden Doğan, üzerinde çalışılacak konular ve sorunların belirlendiğini ve daha sonra tekrar toplanacaklarını aktardı.

Yabancı oyuncu konusuna da değinen Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan henüz bir cevap almadıklarını belirtti. “Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz.” dedi.

Doğan, Avrupa’da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumu da ele aldı. “Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir.” ifadelerini kullandı.