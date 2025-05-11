Kdc’de Sel Felaketi: 62 Ölü, 30 Yaralı

SEL FELAKETİ BÜYÜK KAYIPLARA NEDEN OLDU

KONGO Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yer alan Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde yapılan ilk belirlemelere göre 62 kişi yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu yetkilileri, felaketin sonuçlarına dair bilgileri paylaştı.

KAYIPLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, yaşanan sel olayının çok sayıda kişinin kaybolmasına sebep olduğu ve arama kurtarma faaliyetlerinin hala devam ettiği belirtildi. Ayrıca felaketin, bölgede ciddi maddi kayıplara yol açtığı, birçok tarım arazisinin tahrip olduğu ve eğitim faaliyetlerinin de olumsuz etkilendiği ifade edildi.