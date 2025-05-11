Haberler

Kdc’de Sel Felaketi: 62 Ölü, 30 Yaralı

SEL FELAKETİ BÜYÜK KAYIPLARA NEDEN OLDU

KONGO Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yer alan Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde yapılan ilk belirlemelere göre 62 kişi yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu yetkilileri, felaketin sonuçlarına dair bilgileri paylaştı.

KAYIPLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, yaşanan sel olayının çok sayıda kişinin kaybolmasına sebep olduğu ve arama kurtarma faaliyetlerinin hala devam ettiği belirtildi. Ayrıca felaketin, bölgede ciddi maddi kayıplara yol açtığı, birçok tarım arazisinin tahrip olduğu ve eğitim faaliyetlerinin de olumsuz etkilendiği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, 15 Mayıs’ta Görüşmeye Hazır

Putin'in Ukrayna'yla ateşkes çağrısının öncesinde gazetecileri acil olarak toplantıya çağırdığı, ancak soru soramayacakları belirtildiği iddia edildi. Bu durum, gündemde geniş yankı buldu.
Haberler

Kırklareli’nde 2024’te 1077 Kaza

2024'te Kırklareli'nde trafik kazalarında 42 kişi yaşamını yitirdi; il, Türkiye genelindeki 1 milyon 444 bin kazadan 1.077'sine gözlemledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.