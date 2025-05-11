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Kdc Doğusunda Sel Felaketi Yaşandı

SÜREKLİ YAĞIŞLAR FELAKETİ BERABERİNDE GETİRDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletine bağlı Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ilk olarak 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirlendi. Güney Kivu Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Fizi bölgesinde gerçekleşen şiddetli yağışların ardından Tanganyika Gölü ile çevresindeki bazı nehirlerin taşması sebebiyle Kasaba köyünün sular altında kaldığı ifade edildi.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, yaşanan sel felaketinin ardından 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin kaybolduğu bilgileri yer aldı. Ayrıca, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Felaketin sonuçları arasında ciddi maddi kayıplar, çok sayıda tarım arazisinin yok olması ve eğitim faaliyetlerinin aksaması gibi durumlar ortaya çıktı. Ülkede her yıl, altyapı eksiklikleri ve yetersiz şehir planlaması nedeniyle sel felaketleri sık sık can kayıplarına yol açabiliyor.

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