KDC İle M23 Arasında Barış Anlaşması Yapıldı

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ İLE M23 ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRAN ANLAŞMALAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve 23 Mart Hareketi (M23) arasında gerçekleştirilen barış görüşmeleri çerçevesinde tarafların mutabakata tam anlamıyla bağlı kalacaklarına dair ortak bir bildiri yayımlandı. KDC Cumhurbaşkanlığı, M23 ile yürütülen görüşmelerin samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde sürdüğünü belirten ortak bir bildiri paylaştı. Bildiride, ateşkesi mümkün kılacak bir çerçevenin oluşturulması amacıyla görüşmelere devam edileceği ifade edildi. Uzun vadeli barışın ancak müzakerelerin temel nedenlerinin ele alınması ve bölgedeki toplulukların diyaloğa dahil edilmesiyle sağlanabileceği vurgulandı. Tarafların, belirlenen mutabakata bağlı kalacakları ifade edildi.

KATAR’DA DEVAM EDEN GÖRÜŞMELERİN ARKA PLANI

KDC ile M23 arasında Katar’ın başkenti Doha’da Nisan 2025’te başlayıp yaklaşık 3 haftadır süren barış görüşmeleri devam ediyor. KDC hükümeti, geçmişte M23 ile doğrudan müzakere etmeyi katiyen reddetmişti. Hükümet, M23’ü terörist bir grup olarak tanımlayarak meşru bir muhatap olarak görmediğini birçok kez dile getirmişti. M23 isyancı grubu, adını 23 Mart 2009 tarihinde KDC hükümetiyle imzaladıkları fakat daha sonra ihlaller yüzünden bozulmuş barış anlaşmasından alıyor. M23’ün askeri gücü dönem dönem değişiklik gösteriyor; grup, binlerce savaşçısı ve ağır silahlarıyla dikkat çekiyor. KDC, M23’ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını iddia ediyor, ancak Ruanda bu suçlamaları reddediyor.

KDC, M23’ün ideolojik temeli, özellikle KDC’deki Tutsi kökenli toplulukların güvenliğini sağlamak ve maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele iddiasına dayandırıyor. M23, KDC hükümetini Tutsilere karşı ayrımcılık yapmak ve barış anlaşmalarını ihlal etmekle suçluyor. Bu bağlamda haklarını savunmak amacıyla silahlı mücadele yürüttüklerini öne sürüyorlar. M23 üyeleri, yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri saldırılarla Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma gibi birçok bölgenin kontrolünü ellerine geçirdi. KDC’nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle, yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon insan yerinden oldu ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.