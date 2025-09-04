Kdc Sağlık Bakanlığı Mweka’da Ebola Duyurdu

Ebola Salgını İlan Edildi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti. KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa’da yaptığı basın toplantısında, Mweka bölgesinde belirlenen salgında toplam 28 Ebola vakasının tespit edildiğini açıkladı. Kamba, bu salgın sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında ise 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.

Müdahale Koordinasyon Mekanizması Kuruldu

Bakan Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizmasını kurduğunu ifade etti. Ayrıca, hızlı müdahale ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gözetim faaliyetlerinin artırıldığını aktardı. Kamba, izolasyon prosedürlerinin hayata geçirildiğini ve cenaze işlemlerinin, diğer bireylerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir şekilde yeniden düzenlendiğini söyledi.