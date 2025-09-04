KDV’de Düzenleme: Akaryakıtta Fark Kaldırıldı

KDV GENEL UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili genel uygulamalar üzerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğde, KDV Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esasları örneklerle açıklığa kavuşturuldu. Buna göre, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılacak taşıt teslimleri için ilgili kanunda yer alan değişiklikler doğrultusunda istisna kapsamına alındı. KDV Kanunu’ndaki değişikliklerle ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen mazbut vakıflara ait taşınmazların satışında ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinde de KDV istisnası uygulanacak.

AKARYAKITTAKİ KDV FARKLILIĞININ KALDIRILMASI

KDV Kanunu çerçevesinde yeni bir düzenleme yapılarak, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığında ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV’ye dair teminat tutarının KDV matrahına dahil edilmesi sağlandı. Böylelikle, mükelleflerin akaryakıt ürünlerini yurtdışından ithal etmeleri ve yurt içinde almaları arasındaki KDV ve ÖTV açısından devam eden farklılık sona erdi.

SAVUNMA ARAÇLARINA YÖNELIK İSTİSNA

Bunun yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projeleri olarak onaylanan ve ihracatına izin verilen araçları üreten mükelleflerin, bu imalatla ilgili mal ve hizmet alımları KDV Kanunu gereğince istisna kapsamında yer alacak.

İSTİSNALARIN SÜRESİ UZATILDI

Sanayi ve turizm alanında yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki inşaat işlerine yönelik mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan KDV istisnasının süresi, Cumhurbaşkanı’na verilen yetki dahilinde 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. Ayrıca, iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) ile yüklenilen KDV’nin iade hesabına verilecek payın hesabı ile ilgili farklı uygulamaların önüne geçilmesi için açıklamalı örnekler eklendi. Son olarak, 2 bin lira olan KDV iade talep edilebilecek asgari tutar, 10 bin lira olarak revize edildi ve tebliğin ilgili bölümü bu doğrultuda güncellendi. Ayrıca, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile belirlenecek ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına dair açıklamalar yer aldı.