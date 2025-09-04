KDV’de Yeni Düzenleme: Akaryakıtta Fark Kaldırıldı

KDV’DE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulamalarında bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ artık yürürlükte. Tebliğde, KDV Kanunu’ndaki değişikliklerle ilgili uygulama usul ve esaslarına örneklerle yer verildi. Buna göre, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için taşıt teslimlerine yönelik istisna kapsamına alındı. Ayrıca, KDV Kanunu’nun düzenlemeleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıfların taşınmaz satışları ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimlerine de KDV istisnası uygulanmasına karar verildi.

AKARYAKITTAKİ KDV DÜZENLEMESİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikle Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin, ÖTV’ye ilişkin teminat tutarının da ithalatta KDV matrahına dahil olması sağlandı. Böylece mükelleflerin akaryakıt ürünlerini ithal etmeleri ya da yurt içinden almaları durumunda KDV ve ÖTV açısından yıllardır süregelen farklık ortadan kalktı.

SAVUNMA ARAÇLARINA İSTİSNA GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanarak ihracatına izin verilen seyyar savunma sanayisi projeleriyle ilgili olarak, bu araçların imalatında yer alan mükelleflerin mal ve hizmet alımları KDV Kanunu kapsamında istisna tutuluyor.

İSTİSNALARIN SÜRESİ UZATILDI

Sanayi ve turizm alanında yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere ilişkin, belge kapsamındaki inşaat işlerine yönelik mal teslimleri ve hizmet ifalarında sağlanan istisnanın geçerlilik süresi, Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. Ayrıca, iade hakkı doğuran işlemlerde, Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hesaplamasına dayanan payın belirlenmesine dair açıklamalı örneklerle farklı uygulamaların yapılması engellendi. Son olarak, 2 bin lira olan KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 10 bin lira olarak belirlendi ve tebliğin ilgili kısmı buna uygun şekilde güncellendi. Bununla birlikte, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına dair açıklamalar yer alıyor.