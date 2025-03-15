KDV İade Sınırı 10.000 TL’ye Çıkarıldı

YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRDİ

Vergi iade süreçlerini daha da kolaylaştıracak bir uygulama hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda mükelleflerin KDV iade sınırı artırıldı. Türkiye genelinde Katma Değer Vergisi (KDV) konusunda bir düzenleme yapıldı. 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki olan Karara ilişkin değişiklik yapılması, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 36’ncı maddesi kapsamında karara bağlandı.

İADE SINIRI ARTIRILDI

Resmi Gazete’de paylaşılan düzenlemeye göre “6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile iade hakkı doğuran işlemlerde talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL’den 10.000 TL’ye çıkarıldı. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na göre iade hakkı doğuran işlemlerden alınan KDV iadelerinde, mükellefler tarafından talep edilebilecek asgari tutar 10.000 TL olarak belirlendi. Buna göre, iade hakkı doğuran işlemlerde yüklenilen vergilerden indirim konusu yapılamayan KDV tutarının 10.000 TL ve üzerindeki kısmı için iade talebi yapılabilecek. Ancak, iadesi talep edilemeyecek olan 10.000 TL’nin altındaki tutarlar indirim hesaplarında tutulacak.