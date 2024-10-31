KDV İadesi İçin Yeni Düzenleme Yayımlandı

Mükelleflerin katma değer vergisi (KDV) iadesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, iade hakkı doğuran işlemler kapsamında herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya teminat sağlamadan alınabilecek iade tutarının 50 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Bu değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ndeki güncellemelerle birlikte gerçekleştirildi.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Güncellemeler, geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki değişiklikler doğrultusunda yapıldı. Tebliğe göre, eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda sunulan hizmetlere KDV istisnası uygulanmaması kararı alındı. Ayrıca, yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin istisna düzenlemeleri de tebliğe eklendi.

AFET BÖLGESİNE YAPILAN İSTİSNA DÜZENLEMELERİ

Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere afet bölgesinde bulunan taşınmazların inşasına dair yabancı devlet kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler ile bağışlanacak konutların yabancı devlet kurumlarına teslimine yönelik istisna düzenlemeleri de başvuruya açıldı. Bunun yanı sıra, mahkemeler veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda, serbest meslek makbuzunun davayı kaybedenin adına düzenlenmesiyle ilgili bir değişiklik gerçekleştirildi. Bu düzenleme, KDV mevzuatı ile gelir vergisi mevzuatındaki farklılıkları kaldırmayı hedefliyor.

KÜÇÜK İADE TALEPLERİ İÇİN HIZLI SONUÇ

Küçük iade taleplerinin hızlı bir şekilde sonlandırılması amacıyla, vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat istemeden yapılabilecek iade tutarı 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Böylelikle, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme veya rapor gerektirmeden alabilecekleri iade tutarı 50 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, riski daha az olan sektörlerde yapılan iadelerin prosedürleri azaltılarak, altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamındaki mahsuben iade talepleri de benzer şekilde kolaylaştırıldı. Kamu hizmet sunan kurum ve belediyelerin sunduğu hizmetlerin ticari, sınai ve zirai faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi sağlandı. İade işlemlerinin vergiye uyumlu mükellefler lehine daha etkin yürütülmesi amacıyla İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası ile ilgili belgelerin talepleri yeniden güncellendi.