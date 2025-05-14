Kdz. Ereğli Bilim Selini Sürdürüyor

Kdz. Ereğli, bilim ve eğitim alanındaki gelişmelerine devam ediyor. Türkiye genelinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 89 proje arasında yer alan “Hayatımdaki Bilim Yolculuğu-2” Bilim Şenliği Projesi ile ilçede ilginç bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik, 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak ve katılımcıları 45 farklı atölye, 2 doğa etkinliği ve 7 ilham verici bilim söyleşisiyle bir araya getirecek. Şenliğin öncesindeki ilk etabı, 12-14 Ekim 2024 tarihleri arasında Dağlıca Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emre SAVAŞ tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yerel yöneticilerden oluşan geniş bir katılım ile tamamlanan etkinlik, Ereğli halkının bilimsel konulara olan ilgisini pekiştirmişti.

İKİNCİ ETAP HAZIRLIGI

Bu yılki ikinci etap, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güçlü koordinasyonu ve Fen Bilimleri Öğretmeni Fatoş KÜTÜKER’in özverili çalışmaları ile gerçekleştirilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin tüm aşamalarında destek sağlayarak yalnızca lojistik ve organizasyonel anlamda değil, aynı zamanda bilimsel bir kültürün gelişimine katkıda bulunacak önemli bir rol üstleniyor. Proje, bilim şenliği olmanın ötesinde, bilimsel merakın desteklenmesi, öğrencilerin keşfetme isteğinin artması ve toplumun her kesimine bilimsel farkındalık kazandırılması açısından büyük öneme sahip.

BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE KAPILAR AÇILIYOR

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde ve yerel eğitimcilerin gayretleriyle hazırlanan bu etkinlik, gençlerin bilimsel düşünce ile tanışmalarını sağlarken, aynı zamanda bölgede bilimsel üretim açısından yeni kapılar açıyor.