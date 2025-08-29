Keban Baraj Gölü’nde Cansız Beden Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Elazığ’da balık avlamak amacıyla Keban Baraj Gölü’ne giden 46 yaşındaki Ahmet Işık kayboldu. Olay, akşam saatlerinde Yenikapı köyü civarında meydana geldi. Ahmet Işık, suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULUNMA DURUMU
Kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Ahmet Işık’ın cansız bedeni tespit edildi. Sudan çıkarılan Işık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başladı.