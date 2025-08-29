Haberler

Keban Baraj Gölü’nde Cansız Beden Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Elazığ’da balık avlamak amacıyla Keban Baraj Gölü’ne giden 46 yaşındaki Ahmet Işık kayboldu. Olay, akşam saatlerinde Yenikapı köyü civarında meydana geldi. Ahmet Işık, suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULUNMA DURUMU

Kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Ahmet Işık’ın cansız bedeni tespit edildi. Sudan çıkarılan Işık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Güven Bana Yarışması, Gerilim Dolu

Güven Bana yarışması, yeni bölümlerinde izleyicileri düşündüren dikkat çekici sorularla dolu. Bu sorular, izleyicilerde merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.
Haberler

Yarışmada Bilgi Ve Güven Belirleyici

Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, soruların cevaplarını merakla bekledi, özellikle Rumeli Hisarı'nın hangi padişah döneminde yapıldığı konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.