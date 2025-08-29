Haberler

Keban Baraj Gölü’nde kayboldu

KAYBOLAN ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Elazığ’da serinlemek amacıyla Keban Baraj Gölü’ne giren bir kişi, kaybolduktan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedeni ile bulundu. Olay, Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde meydana geldi. Ahmet Işık (45), girdiği gölde kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi. Keban Baraj Gölü’nde yapılan arama çalışmaları sonucunda, Işık’ın cansız bedeni yaklaşık 2 saat içerisinde bulundu. Işık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

